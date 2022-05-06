صور عقار شهد مصرع أب ونجليه قفزوا من العاشر هربا من حريق شقتهم

تنشر «الوطن» صور العقار الذي شهد حادث مصرع أب ونجليه قفزوا من الطابق العاشر هربا من حريق شقتهم بمنطقة مدينة نصر ثالث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بحريق هائل

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق العاشر، وكشفت المعاينة مصرع أب وطفليه لقيامهم بالقفز من الطابق العاشر هربا من الحريق، كما تبين إصابة الزوجة وشقيقها، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.