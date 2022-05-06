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مصرع أب وطفليه قفزوا من الطابق السادس هربًا من حريق شقة بمدينة نصر

كتب:

خالد فهمي
03:05 م | الجمعة 06 مايو 2022
حريق شقةـ صورة تعبيرية

حريق شقةـ صورة تعبيرية

لقي أب وطفلاه مصرعهم بعد أن قفزوا من الطابق السادس هربًا من حريق هائل نشب في شقتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرّحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مصرع أب وطفليه 

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا بنشوب حريق في شقة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس وأسفر عن مصرع أب وطفليه بعد أن قفزوا من الشقة هربًا من الحريق، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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