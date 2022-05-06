مصرع أب وطفليه قفزوا من الطابق السادس هربًا من حريق شقة بمدينة نصر

لقي أب وطفلاه مصرعهم بعد أن قفزوا من الطابق السادس هربًا من حريق هائل نشب في شقتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرّحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مصرع أب وطفليه

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا بنشوب حريق في شقة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس وأسفر عن مصرع أب وطفليه بعد أن قفزوا من الشقة هربًا من الحريق، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.