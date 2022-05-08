آخر تطورات مشروعات «الإسكان» في حدائق العاصمة «61518 وحدة جديدة»

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن آخر تطورات تنفيذ مشروعاتها في القطاعات المختلفة داخل مدينة حدائق العاصمة، بالإضافة إلى نسب تنفيذ هذه المشروعات، والتي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع الذكية في شرق مدينة بدر.

في نقاط.. آخر تطورات مشروعات «الإسكان» في مدينة حدائق العاصمة

وتستعرض «الوطن» كل ما أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق حول نسب تنفيذ المشروعات، وهي كالتالي:

1 - مدينة حدائق العاصمة تقع شرق مدينة بدر، هي واحدة من إحدى مدن الجيل الرابع الذكية.

2 - يجرى تنفيذ مدينة حدائق العاصمة على مساحة تقدر بـ 29 ألف فدان تقريبا.

3 - جار تنفيذ خلال الفترة الحالية عدد 61518 من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن الإسكان الاجتماعي، وتحديداً مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».

4 - إسناد وطرح وتخطيط عدد من الوحدات السكنية ضمن المشروع بإجمالي 22104 وحدة، إلى جانب وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع المشروعات الخدمية.

5 - جار أيضاً خلال الفترة الحالية تخطيط وطرح عدد 6528 من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في إطار مبادرة ئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».

6 - طرح تنفيد عدد من الوحدات السكنية تصل إلى 1056 وحدة من خلال مساحة 90 متر مربع، في إطار محور الإسكان الأخضر «العمارة الخضراء».

المشروعات الخدمية في مدينة حدائق العاصمة

7 - جار تنفيذ خلال الفترة الحالية عدد 28 مشروع خدمي، يشمل تلك المشروعات أسواق تجارية، ومدارس، وحضانات، ووحدات صحية، ومراكز شباب، وملاعب.

8 - طرح تنفيذ عدد 5 من المشروعات الخدمية الأخرى، إلى جانب عدد 7 مشروعات من أجل خدمة مختلف المناطق داخل المدينة.

9 - تم تخصيص أيضا قطعة أرض على مساحة تقدر بـ5 آلاف فدان من أجل إقامة مشروع عمراني يكون متكامل تحت اسم «مدينة نور».