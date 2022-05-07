لأصحاب الهمم.. موعد وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوم الاثنين الموافق 9 مايو الجاري، تلقي طلبات حجز الوحدات السكنية بالطرح الجديد، ضمن مشروع «درة الوادي» بمحافظة الوادي الجديد وذلك للمواطنين أصحاب القدرات والاحتياجات الخاصة من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% وتقسيط يصل إلى 30 سنة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية موعد وخطوات حجز أصحاب القدرات الخاصة، لشقق الإسكان الاجتماعي بـ الطرح الجديد، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد لأصحاب الهمم

وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد لأصحاب الاحتياجات الخاصة، الاثنين الموافق 9 مايو الجاري على أن يستمر الحجز حتى يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.

على أن يكون الحجز إلكترونيًا من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد لأصحاب الهمم

تبدأ خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد لأصحاب الهمم، عن طريق التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، وشراء كراسة الشروط، وقراءتها جيدًا مرات عدة.

ومن يرغب في حجز شقة ضمن الطرح، عليه أن يسدد مقدم جدية الحجز سواء 15 ألف جنيه لمنخفضي الدخل أو 20 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى سداد قيمة المصروفات الإدارية.

وبعد ذلك، تأتي مرحلة الحجز الإلكتروني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتحديد كلمة مرور خاصة بك.

ومن ثم رفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز، والمذكورة في كراسة الشروط، وذلك خلال المهلة المحددة لحجز شقق الإسكان بالطرح الجديد، مع الأخذ في الاعتبار التأكّد من صحة البيانات المدخلة أكثر من مرة.