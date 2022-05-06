كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن آخر تطورات مشروع إنشاء نفق وكباري في شارع محمد أنور السادات في منطقة المتنزه بمحافظة الإسكندرية.

في نقاط.. آخر تطورات مشروع «الإسكان» في المنتزه بالإسكندرية: نفق وكباري

وتستعرض «الوطن» في نقاط، كل ما أوضحته وزارة الإسكان والمرافق بشأن آخر تطورات مشروع بناء نفق وكباري في شارع 45 بالمنتزه.

1 - جار تنفيذ المشروع حالياً داخل منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية، وتحديدًا في شارع 45 «شارع محمد أنور السادات».

2 - يقوم بتنفيذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

3 - بدأ تنفيذ المشروع في شهر نوفمبر من عام 2021.

4 - نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 65%.

5 - من المنتظر أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل قبل إجازة عيد الأضحى المقبل.

6 - يهدف المشروع إلى القضاء على كافة الاختناقات المرورية داخل منطقة المنتزه في فصل الصيف.

7 - المشروع عبارة عن نفق للسيارات يتم إنشاءه، بالإضافة إلى إنشاء كباري بهدف تحقيق السيولة المرورية، مع توسعة أيضاً طريق الكورنيش بحيث يتكون من 10 حارات مرورية بدلا من 6 حارات فقط.

8 - ويشمل المشروع أيضًا إنشاء أنفاق خاصة بالمشاة، مع عمل ممشى أمامي يطل على البحر بشكل مباشر، حتى تصبح منطقة لجذب المواطنين.

9 - شارع محمد أنور السادات يعتبر من ضمن أهم المحاور المرورية داخل محافظة الإسكندرية، نظرًا لأنه يربط بين كل من المدينة والطريق الدولي الساحلي، وأيضًا محور المحمودية والطريق الزراعي، كما أنه مدخل رئيسي خلال الفترة الحالية لشرق مدينة الإسكندرية.

10 - مشروع إنشاء نفق وكباري في شارع محمد أنورالسادات تمت دراسته بالكامل من جانب كلية الهندسة، في جامعة الإسكندرية مع مختلف الجهات المختصة.

11 - نفق المشاه الواحد يوجد له مدخلان، الأول قبلي على رصيف العمارات، والثاني أعلى النفق بشكل مباشر ناحية شارع السادات من أجل الوصول بالمواطنين إلى الجهة الأخرى المقابلة من البحر.