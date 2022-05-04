«الإسكان» توضح عقوبة التصرف في وحدات الطرح الجديد.. تصل للسحب

حددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من العقوبات الخاصة بالتصرف في الوحدة السكنية الموجودة بالطرح الجديد عقب الحصول عليها.

وأعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الأيام الماضية، طرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافطة الوادي الجديد.

عقوبة التصرف في الوحدات السكنية بالطرح الجديد

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، عقوبة التصرف في الوحدات السكنية بالطرح الجديد، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

- يعاقب العميل المتصرف في الوحدة السكنية بالطرح الجديد، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب العميل المتصرف في الوحدة السكنية بالطرح الجديد، برد الوحدة السكنية المنتفع بها.

- يعاقب العميل المتصرف في الوحدة السكنية بالطرح الجديد، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

- يعاقب العميل المتصرف في الوحدة السكنية بالطرح الجديد، وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

الوحدات السكنية بالطرح الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وتعد وحدات الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل داخل مشروع «درة الوادي»، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%، وتقسيط يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

ووفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتم تسليم الوحدات السكنية بالطرح الجديد فوريا للعملاء الفائزين بها.

ويبلغ مقدم الحجز للمواطنين من منخفضي الدخل 15 ألف جنيه، بينما يبلغ مقدم حجز الوحدات السكنية بالطرح الجديد للمواطنين من متوسطي الدخل 20 ألف جنيه.