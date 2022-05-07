حبس المتهم بقتل زوجته «مُعلمة الأزهر» 4 أيام: دفنها في حظيرة المواشي بالغربية

قررت النيابة العامة، بمركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، حبس المتهم، بقتل زوجته، ودفنها داخل حظيرة مواشي، بقرية بلتاج، التابعة لدائرة المركز 4 أيام علي ذمة التحقيقات، علي أن يراعي له التجديد في الميعاد القانوني.

ويدعى المتهم «ابراهيم أ»، ويبلغ من العمر 43 عاما ويعمل مزارع، وهو متهم بقتل زوجته وتدعي«تهاني. أ» وشهرتها «سماح» وتبلغ من العمر 40 عاما وتعمل مُعلمة ومحفظة قرآن كريم في المعهد الديني بذات القرية، مستخدماً آلة حادة، وضربها علي رأسها مما افقدها الوعي، ودفنها في حظيرة المواشي علي أطراف القرية، بعد أن قام بتوثيق يديها وتكميم فمها.

تفاصيل ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على المتهم أثناء إختبائه في إحدي العزب المجاورة، وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة قطور، بعد أن أرشد علي الأداه المستخدمة في إرتكاب الجريمة، وقام بتمثيل الجريمة، بعد استخراج الجثة من داخل حظيرة مواشي خاصته علي أطراف القرية.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وإعداد تقرير بشأنها، وتسليم الجثمان إلى ذويها بعد انتهاء الطب الشرعي.

حزن في قرية الضحية

حيث إتشحت قرية بلتاج التابعة لمركز قطور، بالسواد وخيم الحزن على الأهالي، أثناء تشييع جثمان مُعلمة بالأزهر الشريف، في العقد الخامس من عمرها، بعد قيام زوجها، بتوثيق يديها، وتكميم فمها، ودفنها في حظيرة المواشي، وأداء صلاة الجنازة عليها، في أحد مساجد القرية، ودفنها في مسقط رأسها.