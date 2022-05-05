والد فتاتين من ضحايا بلكونة الغربية ينجو بأعجوبة: «كنت قاعد تحتها»

نجا المواطن «محمد عيد» بأعجوبة من حادث انهيار «بلكونة» في قرية «بقلولة»، التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، مما أدى إلى إصابة عدد من الفتيات، من بينهن اثنتان من بناته، أثناء مشاهدة حفل زفاف، حيث كان يجلس مع آخرين على إحدى الطاولات تحت البلكونة، ولكنه انتقل إلى مكان آخر قبل لحظات من انهيارها.

لحظات بين سقوط البلكونة والقيام

تحدث «محمد عيد»، في بث مباشر على موقع «الوطن» قائلاً إنه قبل لحظات من انهيار البلكونة، قام وعدد آخر من أهل القرية من على الترابيزة التي كانوا يجلسون عليها، ليفاجأوا بانهيار البلكونة بعدد من الفتيات، أثناء مشاهدة حفل الزفاف، مما أسفر عن إصابة 6 فتيات على الأقل، من بينهن ابنتاه اللتان أصيبتا نتيجة الحادث.

خروج 4 مصابات من المستشفى وحالتان تستكملان العلاج

وعلى الفور تم نقل الفتيات المصابات بواسطة سيارات الإسعاف، إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتبين ان الإصابات تتنوع بين كدمات وسحجات متفرقة، وتماثلت معظم الحالات للشفاء وتم التصريح لهن بمغادرة المستشفى، باستثناء حالتين ما زالتا تخضعان للعلاج، إحداهما تم إجراء عملية جراحية لها بالعمود الفقري، والأخرى مصابة بكسر في الكتف، وحالتهما الصحية مستقرة.

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وأشار «عيد» إلى أن المنزل يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1983، وكان هناك بعض التصدعات والتشققات في سور البلكونة، وتم معاينة المنزل من قبل لجنة من الإدارة الهندسية في مركز ومدينة السنطة، موجهاً الشكر إلى كافة المسؤولين على اهتمامهم وتوفير كافة الرعاية الصحية للفتيات، إلى جانب زيارة رئيس مركز ومدينة السنطة، المهندسة منى صالح، المصابات في المستشفى، وتوجيهاتها بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهن.

تفاصيل واقعة انهيار بلكونة أثناء حفل زفاف

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغاً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانهيار شرفة منزل «بلكونة» بعدد من الفتيات، في قرية «بقلولة»، التابعة لمركز السنطة، أثناء مشاهدتهن فرحا بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتبين إصابة 6 فتيات، من بينهن طالبة جامعية بكلية الطب، وأخريات بالثانوية العامة والإعدادية، وشقيقتان بمراحل مختلفة، وتم نقلهن بواسطة 3 سيارات إسعاف، إلى المستشفى، كما تم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.