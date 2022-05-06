دكر بط وإيد ملطخة بالدماء.. تفاصيل مقتل «مدرسة الغربية»

تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة قتل معلمة في معهد محمد رجب الابتدائي الأزهري في قرية بلتاج، بمحافظة الغربية والمعروفة إعلاميا بـ«مدرسة الغربية»، ودفنها في حظيرة المواشي، وذلك في ثان أيام عيد الفطر، والمتهم فيها زوجها وشقيقته.

فسحة الابن في العيد

كشفت التحقيقات، وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، وتدخل عقلاء القرية وتم حلها، ويوم الواقعة، ثان أيام عيد الفطر، حصل نجل المجني عليها، يبلغ من العمر 12 عاما، على مبلغ مالي من والدته «المجني عليها» وذهب مع أصدقاءه إلى مدينة قطور، لقضاء إجازة العيد، وأثناء عودته فوجئ بوجود دماء ملطخة يد عمته، وبسؤالها عنها قالت «والدك ذبح دكر بط ووسخ أيدي»، وبسؤاله عن والدته، أخبرته أنها لا تعلم مكان تواجدها، وقام بالاتصال بخاله وخالته يسألهما عن والدته.

شك أقارب المجني عليها

وأوضحت التحقيقات والتحريات، أن شقيقة المجني عليها شكت في زوج شقيقته، خاصة بعد أن أبلغ باختفائها وبعض المشغولات الذهبية، ويوم الأربعاء ثاني أيام الواقعة، اصطحب شقيق المجني عليها ضباط مباحث مركز شرطة قطور إلى حظيرة مواشي يمتلكها المتهم، وتبين وجود أعمال حفر جديد بجوار سور الحظيرة، وبالفعل عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الضحية في حالة تعفن.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يتضمن قيام «إبراهيم.أ»، 43 عاما، مزارع، مقيم قرية بلتاج، دائرة المركز، يحرر محضر يتضمن اختفاء زوجته تهاني الجندي، 40 عاما، مدرسة في معهد محمد رجب الابتدائي الأزهري في قرية بلتاج عن المنزل، واختفاء بعض المشغولات الذهبية.

بعمل التحريات تبين عدم صحة البلاغ، وأن زوجته مقتولة ومدفونة في حظيرة مواشي يتملكها الزوج، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة شقيقته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.