أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تتهم أمريكا بالمشاركة في الحرب ضدها

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن الحرب في أوكرانيا ألحقت خسائر فادحة بالوحدات الروسية ذات القدرة العالية، وذلك في أحدث تقرير استخباراتي لها بشأن الأوضاع في أوكرانيا، في وقت اتهم مشرع روسي كبير، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العمليات العسكرية ضد روسيا في أوكرانيا، على نحو يجعلها شريكا في الحرب ضد موسكو، وذلك ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

ومنذ بدء روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا تخرج تصريحات مختلفة بشأن خسائر روسيا في الحرب، لكن عادة ما تنفي موسكو تلك الخسائر وتتهم الطرف الآخر بالمبالغة، والأمر يحدث كذلك من الجانب الأوكراني.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. الدور الأمريكي في الحرب

واتهم رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودي، وهو أكبر مشرع روسي، واشنطن، بتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا، وقال إنها ترقى إلى مستوى مشاركة الولايات المتحدة بشكل مباشر في الأعمال العسكرية ضد روسيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز، ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لأوكرانيا للمساعدة في مواجهة الهجوم الروسي، لكنهم نفوا أن تكون هذه المعلومات الاستخبارية تتضمن بيانات استهداف دقيقة.

جارديان: روسيا ستجد صعوبة في تجديد المعدات التي تعرضت لخسائر

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن دبابة واحدة على الأقل من طراز T-90M، وهي أكثر الدبابات الروسية تطوراً، دمرت أثناء القتال، وهي الدبابة التي جرى تقديمها في عام 2016، وتتضمن درعًا محسّنًا ومدفعًا مطورًا وأنظمة ملاحة محسّنة عبر الأقمار الصناعية، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وتقول المخابرات البريطانية إن ما يقرب من 100 دبابة T-90M في الخدمة حاليًا من بين أفضل الوحدات المجهزة في روسيا، بما في ذلك تلك التي تقاتل في أوكرانيا، مضيفة أن درع النظام الذي جرى ترقيته، والمصمم لمواجهة الأسلحة المضادة للدبابات، يظل عرضة للخطر إذا لم يكن مدعومًا من قبل عناصر القوة الأخرى.

ويتسبب الصراع في أوكرانيا في خسائر فادحة في بعض الوحدات الروسية الأكثر قدرة والقدرات الأكثر تقدمًا، وسوف تستغرق روسيا وقتًا طويلاً وتكاليف كبيرة لإعادة تشكيل قواتها المسلحة بعد هذا الصراع.

وسيكون من الصعب بشكل خاص استبدال المعدات الحديثة والمتقدمة بسبب العقوبات التي تقيد وصول روسيا إلى المكونات الإلكترونية الدقيقة المهمة.

إجلاء 50 مدنيا من مصنع آزوفستال

من جهة أخرى، قالت القوات الموالية لروسيا إنه جرى إجلاء 50 شخصًا إضافيًا من مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول من قبل القوات الروسية.

وقال مقر دفاع الانفصاليين في دونيتسك المدعومين من روسيا على إنه جرى إجلاء ما مجموعه 176 مدنيا من آزوفستال، حسبما ذكرت رويترز، التي لم تتمكن على الفور من التحقق من صحة هذا الادعاء.

ويأتي ذلك بعد نقل نحو 50 مدنيا من المصنع يوم الجمعة إلى مركز استقبال قريب في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، وجرى إجلاء عشرات المدنيين في نهاية الأسبوع الماضي.