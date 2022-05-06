الأمم المتحدة: تأثير حرب روسيا وأوكرانيا وصل لدول إفريقيا

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب بذل أقصى الجهود من الجميع لإخراج المدنين من معركة أوكرانيا وروسيا، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل عملها لإنقاذ المدنين وإخراجهم من ويلات الحروب.

تطورات الأوضاع في أوكرانيا

وأوضح «غوتيريش» خلال اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أن اجتماعه مع القائدين الروسي والأوكراني ناقش قضايا الأمن الغذائي العالمي، خاصة وأن تأثيرات الحرب وصلت إلى إفريقيا في السنغال والنيجر، مضيفًا: «سمعت شهادات مباشرة في إفريقيا من القادة ومؤسسات المجتمع المدني حول أزمة الغذائي التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية».

تدابير حاسمة لضمان تدفق الأغذية والطاقة في الأسواق المفتوحة

وأشار «غوتيريش» إلى أن لابد من تدابير حاسمة لضمان تدفق مستقل للأغذية والطاقة في الأسواق المفتوحة من خلال تخصيص معالجة ارتفاع أسعار الأغذية، لافتًا إلى أن الحل الفعلى للسيطرة على الأمن الغذائي العالمي يتطلب إعادة دمج الإنتاج الزراعي الأوكراني والمخصبات الروسية والبلاروسية في الأسواق العالمية على الرغم من الحرب، مؤكدًا أنه سيبذل قصاري جهده لتيسير الحوار الدولي لتحقيق ذلك.

الحروب تزيد من تفاقم الأزمات العالمية

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحروب تزيد من تفاقم الأزمات العالمية والقضاء على الاقتصاديات الناشئة، لافتًا إلى أن ذلك دفع الأمم المتحدة للاتجابة لإنشاء فرقة الأزمات العالمية بالتعاون مع الوكالات الأخرى والمصارف التنموية متعددة الأطراف، مشددًا: «نقدم مقترحات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

وأضاف أن الحرب على أوكرانيا غير منطقية وتداعياتها العالمية كبيرة، وحلقة الدمار والقتل يجب أن تتوقف وآن الأوان لنتحد وننهي الحرب.