أمريكا وكندا تؤكدان التزامهما بمحاسبة روسيا على هجومها لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحثا خلال اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض، اليوم السبت، أن بايدن وترودو أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على هجومها لأوكرانيا، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وأشار إلى أن بايدن وترودو، ناقشا أيضا مشاركتهما في قمة الأمريكتين المقررة في يونيو المقبل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات سادسة على روسيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب تلك الأزمة.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، فرض حزمة عقوبات سادسة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، على رأسها حظر تدريجي لواردات النفط الروسي.