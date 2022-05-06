أخبار روسيا وأوكرانيا.. محاولات مستمرة لإجلاء المدنيين من أزوفستال

ذكرت وكالة أنباء «رويترز» أن أندريه يرماك ، رئيس هيئة الأركان الرئاسية قال هذا الصباح إن هناك محاولة جديدة جارية في الوقت الحالي لإجلاء المدنيين المحاصرين في مصانع الصلب في أزوفستال، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا حيث تتواصل العملية العسكرية الروسية منذ يوم الرابع والعشرين من فبراير رغم المحاولات الغربية للضغط على موسكو.

وكانت روسيا قررت التقدم أكثر نحو مجمع أزوفستال الصناعي الذي يتحصن به مجموعة من القوات الأوكرانية ممن تبقوا في ماريوبول إلى جانب مجموعة من المدنيين.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. خطة الأمم المتحدة للإجلاء الثالث من أزوفستال

ونقلت رويترز عنه قوله: «إن المرحلة التالية لإنقاذ شعبنا من أزوفستال جارية في الوقت الحالي وسيتم توفير معلومات حول النتائج لاحقًا»، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وتخطط الأمم المتحدة لإجلاء ثالث من مصانع الصلب في أزوفستال، حيث من المقرر استئناف عمليات الإنقاذ لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول المحاصرة اليوم مع استمرار هجوم روسيا على مصنع الصلب في أزوفستال، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

تعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، أمس، إن قافلة إنقاذ كانت في طريقها بالفعل أثناء حديثه في مؤتمر للمانحين الأوكرانيين في وارسو.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس أن «عملية الممر الآمن جارية» بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وعملت المنظمتان بالفعل معًا لإجلاء حوالي 100 مدني من المصنع في نهاية الأسبوع.

كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإخلاء المخطط له في خطابه الأخير.

مساعدات ماريوبول وأزوفستال

ويتلقى أكثر من 150 شخصًا من أزوفستال وأكثر من 300 شخص من ماريوبول وضواحيها الذين تم إجلاؤهم بواسطة الممر الإنساني هذا الأسبوع كل المساعدة التي يحتاجون إليها.

وحاليًا، لا يتوقف القصف الروسي والهجوم على أزوفستال، لكن لا يزال يتعين إخراج المدنيين ومنهم النساء والأطفال.

ويقدر عمدة ماريوبول أن حوالي 200 مدني ما زالوا يحتمون في ظروف كئيبة في أنفاق تحت الأرض تعود إلى الحقبة السوفيتية.