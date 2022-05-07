البرلمان العربي ينعى شهداء هجوم سيناء ويؤكد دعمه الكامل لمصر

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة رفع مياه بمنطقة غرب سيناء بجمهورية مصر العربية، الذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد آخرين، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل في مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مثمناً عالياً التضحيات الغالية التي يقدمها أبناء الجيش المصري العظيم من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره.

«العسومي» يعزي الرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري، في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، سائلا المولى عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

البرلمان العربي يتضامن مع مصر

وأكد العسومي، تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها، مشددا على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف شريان مهم من شرايين النقل والملاحة في العالم، الذي يعتبر أحد أكثر الممرات المائية استخداماً على مستوى العالم.