في الذكرى 11 لمقتل بن لادن.. الظواهري في تسجيل جديد: أمريكا تركت أوكرانيا فريسة للروس

ظهر أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، في تسجيل مصوَّر علق خلاله على حرب روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دليل على ضعف الولايات المتحدة الأمريكية.

ورصد موقع سايت الأمريكي المهتم بشئون الجماعات الإرهابية والمتطرفة خطاب أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة والذي أصدره أمس واستمر لمدة 27 دقيقة، وظهر فيه الظواهري جالسا داخل مكتب وإلى جواره بندقية وبعض الكتب.

أيمن الظواهري: أمريكا في حالة ضعف وانحدار

وشدد أيمن الظواهري، الذي تأتي كلمته في ذكرى مقتل مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، على أن ضعف واشنطن كان السبب في أن تصبح حليفتها أوكرانيا فريسة لروسيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة في حالة ضعف وانحدار.

وقال إن الأوضاع في العراق وأفغانستان تأثرت بحالة الضعف الأمريكي التي تحدث عنها، مدعيا أن الولايات المتحدة هزمت في البلدين، معددا أسباب هذا الضعف متمثلا في ما أسماها «غزوات 11 سبتمبر» التي سببت لها خسائر اقتصادية كبيرة، وبعد جائحة كورونا.

وتابع أنه نتيجة لذلك تركت واشنطن حليفتها كييف فريسة للروس.

روسيا تقصف أوديسا بالصواريخ

وعلى صعيد تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، قال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوكرانيا، سيرهي براتشوك، إن عدة صواريخ روسية أصابت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال براتشوك في تصريحات متلفزة، إن الضربات طالت المدينة بعد أن تعرضت أهداف في منطقة أوديسا المحيطة بأربعة صواريخ في وقت سابق اليوم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الضربات الجديدة.

وقال الحاكم المحلي دميترو تشيفيتسكي إن صاروخين روسيين أصابا مواقع بالقرب من الحدود الروسية في منطقة سومي شمال أوكرانيا اليوم.

4 ملايين روسي غادورا بلادهم خلال أول 3 أشهر في 2022

وأظهرت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها خدمة الأمن الفيدرالية الروسية أن ما يقرب من أربعة ملايين روسي غادروا البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

وشهد الوافدون إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفاعًا كبيرًا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، ومن غير الواضح عدد الذين عادوا منذ ذلك الحين إلى وطنهم