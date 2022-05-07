قصف صاروخي لمدينة أوديسا.. وروسيا تتهم أمريكا بتنفيذ الهجوم

أعلن سيرهي براتشوك، المتحدث بِاسم الإدارة الإقليمية في مدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا، تعرض مدينته لهجوم صاروخي اليوم، واتهم مجلس الدوما الروسي الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في الهجوم بشكل مباشر، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح المتحدث باسم مدينة أوديسا، أن الصواريخ أصابت مدينته بعد أن سبقها إطلاق 4 صورايخ على أهداف مجاورة لأوديسا في أول اليوم، مؤكدا أن لجان التحقيقات لا تزال تحصر النتائج والأضرار التي حققتها الهجمات الصاروخية.

قصف متحف كبير بمنطقة خاركيف

وأعلن أوليه سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت متحفا مخصصا للفيلسوف والشاعر غريغوري سكوفورودا في قرية سكوفورودينيفكا الأوكرانية، نتج عنه اندلاع حريق مدمر لمبنى المتحف بالكامل.

وأوضح سينيغوبوف، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القصف الذي أصاب سطح متحف غريغوري سكوفورودا الأدبي التذكاري خلال الليل أدى إلى إصابة أمين المتحف، مؤكدا نقل الأشياء القيمة في وقت سابق إلى مكان آخر.

يذكر أن سكوفورودا فيلسوف وشاعر مشهور من القرن الثامن عشر، وقضى السنوات الأخيرة من حياته في قرية إيفانوفكا التي أطلق عليها فيما بعد اسم سكوفورودينيفكا تكريما له.

البرلمان الروسي يتهم أمريكا بالتدخل في العملية العسكرية

وبدوره، اتهم رئيس الدوما «مجلس النواب الروسي»، الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا، واصفا ذلك بالتدخل الأمريكي المباشر في العلمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية ضد روسيا، وفقا لسكاي نيوز.

وقال رئيس الدوما عبر قناته على تيليجرام: «تقوم واشنطن بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا».

وكان مسؤولون أميركيون، أعلنوا أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل معلومات مخابراتية لأوكرانيا للمساعدة في مواجهة الهجوم الروسي على أراضيها، ولكن تلك المعلومات لا تتضمن بيانات استهداف دقيقة، بالرغم من أن أمريكا أعلنت دعمها العسكري لأوكرانيا بصورايخ مضادة للدبابات.