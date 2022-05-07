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«الصحة» تعلن مراكز توزيع لبن الأطفال ذوي الحساسية من الألبان

كتب:

مريم الخطري
07:04 م | السبت 07 مايو 2022
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توفير 13 ألف عبوة لبن للأطفال ذوي الحساسية من الألبان تكفي لمدة 4 شهور في 24 مركزا تابعا للوزارة.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي له، مراكز الألبان للأطفال الذين يعانون من الحساسية ضد الرضاعة الطبيعية وجاء على النحو التالي..

- الشرطة العجوزة

- أبو الريش المنيرة

- جامعة الإسكندرية

- جامعة طنطا

- مستشفى الإسكندرية

- جامعة الزقازيق

- سموحة الجامعي

- مركز طبي النزهة

- مديرية الشؤون الصحية بالجيزة

- جامعة القاهرة

- مديرية الشؤون الصحية بدمياط

-أطفال المنصورة

- المخزن الإقليمي بأسيوط

- سوهاج الجامعي

- جامعة المنيا

- جامعة المنوفية

- شبين الكوم

- مديرية الشؤون الصحية بأسوان

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.