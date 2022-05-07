«الصحة» تعلن مراكز توزيع لبن الأطفال ذوي الحساسية من الألبان
كتب:
مريم الخطري
07:04 م | السبت 07 مايو 2022
الدكتور حسام عبدالغفار
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توفير 13 ألف عبوة لبن للأطفال ذوي الحساسية من الألبان تكفي لمدة 4 شهور في 24 مركزا تابعا للوزارة.
واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي له، مراكز الألبان للأطفال الذين يعانون من الحساسية ضد الرضاعة الطبيعية وجاء على النحو التالي..
- الشرطة العجوزة
- أبو الريش المنيرة
- جامعة الإسكندرية
- جامعة طنطا
- مستشفى الإسكندرية
- جامعة الزقازيق
- سموحة الجامعي
- مركز طبي النزهة
- مديرية الشؤون الصحية بالجيزة
- جامعة القاهرة
- مديرية الشؤون الصحية بدمياط
-أطفال المنصورة
- المخزن الإقليمي بأسيوط
- سوهاج الجامعي
- جامعة المنيا
- جامعة المنوفية
- شبين الكوم
- مديرية الشؤون الصحية بأسوان