«الصحة» تعلن مراكز توزيع لبن الأطفال ذوي الحساسية من الألبان

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توفير 13 ألف عبوة لبن للأطفال ذوي الحساسية من الألبان تكفي لمدة 4 شهور في 24 مركزا تابعا للوزارة.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي له، مراكز الألبان للأطفال الذين يعانون من الحساسية ضد الرضاعة الطبيعية وجاء على النحو التالي..

- الشرطة العجوزة

- أبو الريش المنيرة

- جامعة الإسكندرية

- جامعة طنطا

- مستشفى الإسكندرية

- جامعة الزقازيق

- سموحة الجامعي

- مركز طبي النزهة

- مديرية الشؤون الصحية بالجيزة

- جامعة القاهرة

- مديرية الشؤون الصحية بدمياط

-أطفال المنصورة

- المخزن الإقليمي بأسيوط

- سوهاج الجامعي

- جامعة المنيا

- جامعة المنوفية

- شبين الكوم

- مديرية الشؤون الصحية بأسوان