عاجل.. أول رد من «الصحة» على اختفاء لبن نيوكيت من الأسواق

رد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، على الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بوجود نقص في لبن الأطفال «نيوكيت» والخاص بفئات معينة من الأطفال الرضع، وهم الذين يعانون من حساسية مع الرضاعة الطبيعية ويلجأون إلى نوع آخر وهو الرضاعة الصناعية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن لبن نيوكيت وغيره من الألبان الخاصة بهؤلاء الأطفال، كان متوافرًا قبل إجازة العيد مباشرة في منفذين، هما مركز صحة روض الفرج ومركز صحة مصر القديمة.

المراكز المتوافر فيها لبن نيوكيت

وأضاف المصدر، خلال أن المنفذين كان لديهما تصريح بصرف اللبن لأي مواطن على مستوى محافظات الجمهورية بشكل فوري، لافتا إلى أنه بداية من اليوم سيتوافر اللبن في جميع مراكز الأمومة والطفولة والتطعيمات والوحدات الصحية، وسيظل الضخ متوافرًا على مستوى محافظات الجمهورية، ولا صحة لاختفائه.

وأكد أن الأنباء المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لبعض المواطنين لا تتعلق بوزارة الصحة، ولكن بالصيدليات الخاصة وبالفعل هناك مشاكل تواجههم في الاستيراد ولكن لا تخصنا كوزارة، فيما يتعلق بتوفير الوزارة لهذه الألبان فهي تعمل بشكل دوري ومستمر لتوفيره ووضع مخزون استراتيجي له.

سبب الإصابة بالحساسية تجاه الرضاعة الطبيعية

وأشار المصدر، إلى أن لبن «نيوكيت» لفئات معينة من الأطفال الرضع والذين يعانون من حساسية تجاه الرضاعة الطبيعية، وعن أعراض الحساسية تجاه الرضاعة الطبيعية، أكد أنه تتمثل في الإسهال والقئ والسخونية، لافتا إلى وجود بدائل عن لبن النيوكيت وهو اللبن المصنع من بروتين فول الصويا.

وشرح المصدر سبب اصابه الطفل الرضيع بحساسية تجاه الرضاعة الطبيعية، قائلا: يصيب الطفل بحساسية تجاه الرضاعة الطبيعية واللجوء الى الرضاعة الصناعية بسبب كثرة معدلات اللجوء إلى الولادة القيصرية بدلا من الولادة الطبيعية والتي تحمي الطفل من هذه الحساسية، وقلة الرضاعة الطبيعة في الساعات الأولى من العمر وهذا يضاعف فرص الإصابة بالحساسية تجاه الرضاعة الطبيعية.