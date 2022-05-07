العثور على جثة شاب داخل سيارة بالدقهلية.. وتقرير «الصحة»: سكتة قلبية

سيطرت حالة من الرعب بين أهالي منطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، عندما فوجئوا بوجود شاب متوف داخل سيارته، وعلى الفور أبلغوا إدارة شرطة النجدة، وجرى فتح السيارة بمعرفة الشرطة ونقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتبين أنه أصيب بنوبة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته، وجرى نقله إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على شاب متوف داخل سيارته

وتلقى مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بلاغا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي منطقة توريل، بوجود شخص داخل سيارة جثة هامدة بالمنطقة المطلة على نهر النيل، فرع دمياط، خلف أحد السوبر ماركت الكبرى بالمنطقة.

نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة متوقفة أمام نهر النيل وبداخلها شخص يدعى «محمد ف.»، 32عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة، متوف بداخلها.

مفتش الصحة: سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة

وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة أدت الي هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي أمرت بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.