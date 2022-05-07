السيطرة على حريق جامعة العريش.. ماس كهربائي وراء الحادث

نشب حريق مفاجئ، مساد اليوم، أول أيام الدراسة في جامعة العريش، ببدروم كلية التربية بالجامعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث؛ للسيطرة عليه، ومنع امتداد الحريق لباقي المبنى المكون من 4 طوابق.

السيطرة على حريق جامعة العريش

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وبانتقال النيابة العامة إلى موقع الحادث، وبالمعاينة المبدئية تبين أنّ سبب الحريق ماس كهربائي.

ولجار حصر التلفيات الناجمة عن الحريق.

شهود عيان على حريق جامعة العريش

وقال شهود العيان، إنهم شاهدوا دخانا ونيرانا تخرج من نوافذ الدور الأول من مبنى كلية التربية في جامعة العريش، وتبين أنه ناتج عن حريق من بدروم المبنى.

بيان جامعة العريش حول الحادث

وأعلنت جامعة العريش، في بيان صادر عنها، أنّ ما حدث في الجامعة نتيجة ماس كهربائي في بدروم إحدى الكليات، وجرت السيطرة على الموقف في الحال، ولا توجد أي خسائر تذكر، خاصة مع عدم وجود طلاب ومحاضرات في المبنى.

ونوّهت الجامعة بموقف قوات الدفاع المدني، مؤكدة أنه لا يوجد ما يثير القلق نهائيًا.

كما طمأنت جامعة العريش، في بيانها، أولياء الأمور بالسيطرة على الحريق، وأنّه لا يوجد أي إصابات أو خسائر أو أضرار بشرية نهائيا داخل الجامعة ناتجة عن الحريق.

الهلال الأحمر المصري يشارك في السيطرة على الحريق

كانت جمعية الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أعلنت تلقيها بلاغا بوجود حريق في جامعة العريش، وأرسلت الجمعية فريقين من فرقة «الاستجابة أثناء الطوارئ» لمحاولة السيطرة على الوضع وتقديم خدمة الإسعافات الأولية في حالة وحود أي إصابات جسدية أو خدمة الإسعافات الأولية النفسية.