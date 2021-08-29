كل ما تريد معرفته عن جامعة العريش.. الكليات والأوراق المطلوبة للتقديم

تنشر «الوطن» أقسام جامعة العريش المتاح لطلاب الثانوية الالتحاق بها، وكذلك الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التقديم بجميع الأقسام.

وقال ممدوح فراج رياش، مدير عام شؤون التعليم والطلاب بجامعة العريش، إن عملية تقديم الطالب للالتحاق بجامعة العريش تحتاج لبعض الإجراءات والأوراق المطلوبة، وذلك كمرحلة لاحقة بعد تقدم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بجميع شعبها إلى مكتب التنسيق الإلكتروني حسب الموعد المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لكل مرحلة، وتسجيل رغباتهم، ثم إعلان نتائج التنسيق.

الكليات الموجودة بجامعة العريش

وذكر رئيس شؤون الطلاب بجامعة العريش، أن الجامعة تضم عددا من الكليات، هي كلية التربية بجميع شعبها، والآداب، والعلوم، والتربية الرياضية، والعلوم الزراعية والبيئية، والتجارة، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، والطب البيطري، والاقتصاد المنزلي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة العريش

وتابع ، أنه بعد إعلان كشوف الطلاب النهائية من قبل مكتب التنسيق تُعلن نتيجة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني، وبعدها تبدأ الكليات في إنهاء إجراءات قيد الطلاب، شريطة توافر هذه الأوراق:

1- أصل استمارة الثانوية العامة وصورتين منها.

2- شهادة الميلاد وصورة منها.

3- 4 صور شخصية.

4- بطاقة الترشيح.

5- صورة بطاقة الطالب والوالد والوالدة.

6- دفع الرسوم الدراسية المقررة لكل كلية.

7- نموذج 2 جند للذكور.

8- إجراء الكشف الطبي باللجنة الطبية بالجامعة.

وطالبت جامعة العريش الطلاب سرعة استيفاء الأوراق المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد، مؤكدة أن التأخر في التقديم قد يحرم الطلاب من دخول الجامعة.