محافظ الجيزة ينعى شهداء القوات المسلحة بغرب سيناء

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالنيابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، شهداء رجال القوات المسلحة البواسل والذين استشهدوا في أثناء أداء واجبهم الوطني في صد الهجوم الإرهابي على محطة رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وقال المحافظ، إنّ هذه العمليات تشد من عزيمة الرجال وتزيدهم إصرارًا نحو المضي قدمًا لاستئصال البؤر الإرهابية، وتطهير أرض سيناء من تلك العناصر.

محافظ الجيزة يثمن دور رجال القوات المسلحة

وأكد المحافظ، أنهم يثمنون جميعا ما يبذله رجال القوات المسلحة من أرواحهم الطاهرة خلال كل عملية عسكرية يقوم بها أطهر جنود الأرض من رجال القوات المسلحة من أجل حماية ورفع راية الوطن الحبيب مصر.

ويتقدم محافظ الجيزة بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن، متمنيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.