بريد الوطن.. وجِّه بردم بيارة الصرف أمام منزلى يا محافظ الجيزة

منذ نحو 3 سنوات تم حفر بيارة للصرف الصحى بكفر حجازى بمنشأة القناطر فى الجيزة يصل عمقها إلى نحو 6 أمتار، والآن وقد انتهت الأعمال، ما زالت البيارة المذكورة مكشوفة أمام منزلى، مما يهدِّد حياة المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال.. تقدمت باستغاثات كثيرة للوحدة المحلية فى «كفر حجازى»، ومجلس مدينة منشأة القناطر دون جدوى.. وعليه، أناشد السيد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد التوجيه العاجل لمدير مجلس مدينة منشأة القناطر، ورئيس الوحدة المحلية التابعة بردم «البيارة» سريعاً حفاظاً على أرواح المواطنين.

د. معوض مرعى

كفر حجازى - الجيزة

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