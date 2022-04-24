محافظ الجيزة يتفقد معرض «العيد فرحتنا» في فيصل.. تخفيضات تصل لـ30%

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال جولة مسائية اليوم الأحد، معرض «العيد فرحتنا» بشارع الملك فيصل، وذلك للوقوف على انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات.

استبدال معرض أهلا رمضان بـ«العيد فرحتنا»

وأكد محافظ الجيزة أنه تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، تم استبدال معرض «أهلا رمضان» بمعرض «العيد فرحتنا»، مع إضافة عارضين جدد وذلك لعرض المنتجات من الملابس الجاهزة والمنسوجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين بجميع المراكز، لافتا أن ذلك يأتي بالتعاون مع الغرفة التجارية واستكمالا لخطة توفير كافة السلع واحتياجات الأسر المصرية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ، المعرض المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة، والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، موجها بالمتابعة الدورية والمستمرة لمدى توافر المنتجات للمواطنين مع الالتزام بنسب التخفيضات على المعروضات، وألا تقل عن 30% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

أسعار مخفضة للسلع الغذائية

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، باكيات بيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم، بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض، مؤكداً لهم أنه تم إتاحة معارض ومنافذ سلعية بكافة قطاعات المحافظة، مع توفير منافذ بيع الخضراوات والفواكه بسعر الجملة في العديد من المناطق، على أن تتحمل المحافظة تكلفة النقل والعمالة للتسهيل على المواطنين.