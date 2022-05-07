خالد الصاوي وآسر ياسين وعدد من الفنانين ينعون شهداء الجيش في غرب سيناء

تقدم عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، بالعزاء للقوات المسلحة المصرية والشعب المصري في شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم في غرب سيناء، ودفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

عمرو الليثي ينعى شهداء الوطن

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل «رحم الله شهداء مصر الأبرار وأسكنهم فسيح جناته وألهم أسرهم الصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى الفنان خالد الصاوي شهداء الوطن عبر صفحته على الفيسبوك وكتب: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» وأضاف «شهداء مصر الأبرار في مواجهة الإرهاب الغادر اليوم شرق القناة إلى جنات نعيم».

آسر ياسين ينعي شهداء الوطن

كما نعى أيضا آسر ياسين وكتب: «البقاء لله وتعازينا لشهداء الوطن في حادث سيناء الغادر.. إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل».

وقدم التعزية أيضا كل من أكرم حسني، يوسف الشريف، وزوجته إنجي علاء التي كتبت عبر تويتر: «رحم الله يرحم شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم ويسكنهم الفردوس الأعلى ويصبر اهاليهم، ويشف المصابين، ويحفظ كل المصريين اللهم احفظ مصر من كل سوء».

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي نعت شهداء الوطن وقالت في بيان لها: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي بأسمي وباسم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكل الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر، شهداء الوطن الذين واجهوا بكل شجاعة الاعتداء الغاشم الذي شنته العناصر التكفيرية بمنطقة سيناء والذي أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود من شباب مصر الغالية حماة الوطن».