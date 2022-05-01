مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة الأخيرة.. آسر ياسين ومحمد شاهين يتفقان على قتل نوح

بدأت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة cbc والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، لأنها ستكشف الأحداث.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة الأخيرة، بدأ بمشهد يتضمن ظهور الفنان مراد مكرم كضيف شرف في شخصية المحامي نوح الذي ظهر وتدخل لحل أزمة خاصة بمكتب المسيري زيدان، وذلك لكي يشارك فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك في المكتب.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة الأخيرة

وتوالت الأحداث وعبر زين عن غضبه الكبير من الخطوة التي اتخذتها فريدة ليصبح نوح شريك معها بدلا من زين وحاول أن يفسد هذا الأمر، وعلى الجانب الآخر بدأ المحامى قدري الزيات الذي يجسد شخصيتها الفنانة محمد شاهين القلق من مايحدث، فطلب من زين أن يتعاونان في التخلص من نوح، وبالفعل اتفقا على هذا الأمر.

آدم في أزمة

وبالفعل نجح قدري في اقتحام الجهاز الخاص بمساعدة نوح والحصول على معلومات خاصة به وسلمها لآدم الذي حضرها لكي يتسلمها زين، ولكن قبل أن يسلمها زين رأتها فريدة.