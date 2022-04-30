مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29.. ظهور خاص لـ آسر ياسين

كشفت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29 بعض المواقف الكوميدية، ومنها الكشف عن المفاجأة التي يحضرها يوسف لزوجته سارة.

مفاجأة يوسف لزوجته سارة في مسلسل في بيتنا روبوت 2

وكشف مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29 عن شعور سارة بالسعادة في انتظار المفاجأة التي أخبرها بها زوجها يوسف.

وتتحدث سارة مع زومبا، وتبدأ في تخمين الهدية، وكانت تتوقع أن تكون غرفة جديدة للطفل، لكنها تسمع جرس الباب، فتذهب.

وتجد أن المفاجاة هي ظهور الفنان آسر ياسين الذي يقول لها «هاي شوجر» وتشعر سارة بالصدمة ضمن أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.