مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29.. ظهور حبيبة آسر ياسين مجددا

تطورت الأحداث بشكل كبير فى الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، للثنائي آسر ياسين وأحمد داود، والذي أذيع، اليوم السبت، على شاشة قناة cbc وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29.

تضمن مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29، تطورات للأحداث على صعيد الأزمة التى وقع فيها المحامي قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، واتهامه بالتحرش بإحدى موظفات مكتب المحاماة، حيث ذهب آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود لمقابلة الموظفة، وإقناعها بسحب الدعوى، وبالفعل نجح في ذلك مقابل مليون جنيه.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 29

ورفضت فريدة المسيرى التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، مديرة المكتب، الأمر في البداية، ولكنها اقتنعت بعد ذلك ووافقت على الأمر.

ظهور حبيبة زين ثابت

وتوالت الأحداث، وظهرت حبيبة زين ثابت القديمة مجددًا، والتي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال، وسألها عن زوجها وعلم أنها تركته، وظهرت لأنها تريد أن تتولى الدفاع عن إحدى القضايا الخاصة بالمرأة التي قررت أن تدافع عنها فريدة المسيري التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك.