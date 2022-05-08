أسعار الخضروات اليوم الأحد 8-5-2022 في الأسواق المحلية

البطاطس والطماطم والفلفل جميعها سلع غذائية لاغنى عن تناولها يوميا وتحضيرها في أطباق الطعام وتحديدًا خلال وجبات الإفطار والعشاء، لذا يبحث الكثير من المواطنين يوميا عن أسعار الخضروات، خوفًا من أن تطالها موجة الغلاء العالمية التي ألقت بظلالها على كثير من السلع كالذهب وغيرها.

واليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الجاري، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وفي سوق العبور والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

ومن خلال رصد الأسواق، جاءت أصناف الخضروات في السوق المحلية اليوم كالآتي:

- سجل قرع عسل 13 جنيها للكيلو.

- سجل سعر طبق البروكلي نحو 13 جنيها.

- سجل البصل الأبيض أو الذهبي نحو 7 جنيهات.

- سجل سعر الفلفل البرتقالي نحو 45 جنيها.

- سجل الخيار 12.5 جنيه.

- سجل سعر كيلو الطماطم نحو 20 جنيها.

- سجلت حزمة خس «لولو روسو أخضر» 5 جنيهات.

- سجل سعر القرنبيط نحو 16 جنيها.

- سجل سعر كيلو الليمون البلدي نحو 18 جنيها.

- سجل سعر الفاصوليا الخضراء نحو 17 جنيها.

- سجل سعر البطاطا نحو 39 جنيها.

- سجل الفلفل الأخضر الرومي أو الحار 29 جنيها.

- سجل سعر الجزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ووصلت اليوم الأحد قيمة أسعار الخضروات للكيلو الواحد في سوق العبور كالتالي:

- البسلة وصلت إلى 7 جنيهات.

- تراوح الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

- وصل سعر القلقاس إلى 6 جنيهات.

- تراوح الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه.

- سجل سعر البطاطس نحو 4.5 جنيه.

- سجل سعر البصل نحو 2.25 جنيه.

- تراوح السبانخ بين 3.5 و4.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

- سجل الباذنجان الأبيض بين 7 و12 جنيها.

- تراوح الفلفل الصوب بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر البامية الصوب بين 35 و45 جنيهًا.

- ووصل سعر الملوخية إلى 10 جنيهات.

- تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيهًا.

- تراوح الفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها.

- الجزر وصل سعره إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا سعر الكيلو الواحد منها 3.5 جنيه.

- وصل الثوم إلى 5.5 جنيه.

- سجل الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- تراوح الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح الباذنجان الرومي بين 3.5 و4.5 جنيه.

- تراوح سعر الفلفل الحار بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد.