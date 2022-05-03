أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في الأسواق المحلية

بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تتابع الكثير من السيدات أسعار الخضروات، خاصة مع العزومات واللقاءات الأسرية التي تنتشر خلال إجازة الأعياد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات المقدمة للقراء، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية فضلا عن سوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

واستقرت معظم أصناف الخضروات في السوق المحلية اليوم لتسجل أسعارها كالآتي:

- كيلو الطماطم 22 جنيها.

- سجلت حزمة خس «لولو روسو أخضر» 5 جنيهات.

- حبة القرنبيط 16 جنيها.

- البطاطا 39 جنيها.

- قرع عسل 13 جنيها للكيلو.

- طبق البروكلي 13 جنيها.

- الجزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

- كيلو الليمون البلدي 18 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بسعر 17 جنيها.

- البصل الأبيض أو الذهبي 7 جنيهات.

- الفلفل الأخضر الرومي أو الحار 29 جنيها.

- الفلفل البرتقالي 45 جنيها.

- الخيار 12.5 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- السبانخ بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

- وصل الثوم إلى 5.5 جنيه.

- سجل الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- الكوسة بين 2 إلى 4.5 جنيه.

- سجلت الفاصوليا بين 5 إلى 8 جنيهات.

- البامية الصوب بين 35 إلى 45 جنيهًا.

- الملوخية 10 جنيهات.

- القلقاس 6 جنيهات.

- الطماطم بين 5.5 إلى 11.5 جنيه.

- سجّلت البطاطس 4.5 جنيه.

- البصل 2.25 جنيه.

- الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 3.5 و4.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بين 7 إلى 12 جنيها.

- البسلة إلى 7 جنيهات.

- الخيار الصوب بين 5 إلى 8 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيها.

- الفلفل الصوب بين 6 و8 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها.

- الجزر إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا إلى 3.5 جنيه.