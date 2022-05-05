أسعار الخضروات اليوم الخميس 5-5-2022 في الأسواق المحلية

حظيت أسعار الخضروات اليوم على اهتمام المواطنين، وتحديدًا بعد انتهاء شهر رمضان الذي ينصرف فيه البعض عن تناولها في صورتها الطبيعي، ويتجه لها كصائر ومشروبات على الموائد، ولذلك يبحث الناس عن أسعارها بشكل مستمر لاستخدامها في تحضير الوجبات والسلطة اليومية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وفي سوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

ومن خلال رصد الأسواق، سجلت معظم أصناف الخضروات في السوق المحلية اليوم استقرارا لتسجل أسعارها كالآتي:

- الجزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

- كيلو الليمون البلدي 18 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بسعر 17 جنيها.

- سجل سعر كيلو الطماطم نحو 20 جنيها.

- سجلت حزمة خس «لولو روسو أخضر» 5 جنيهات.

- حبة القرنبيط 16 جنيها.

- البطاطا 39 جنيها.

- قرع عسل 13 جنيها للكيلو.

- طبق البروكلي 13 جنيها.

- البصل الأبيض أو الذهبي 7 جنيهات.

- الفلفل البرتقالي 45 جنيها.

- الخيار 12.5 جنيه.

- الفلفل الأخضر الرومي أو الحار 29 جنيها.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وفي سوق العبور جاءت أسعار الخضروات للكيلو الواحد، كالتالي:

- الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

- سجلت الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

- البامية الصوب بين 35 و45 جنيهًا.

- الملوخية 10 جنيهات.

- وصل سعر القلقاس إلى 6 جنيهات.

- الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه.

- سجّلت البطاطس 4.5 جنيه.

- البصل 2.25 جنيه.

- السبانخ بين 3.5 و4.5 جنيه.

- وصل الثوم إلى 5.5 جنيه.

- سجل الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- تراوح الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

-تراوح الباذنجان الرومي بين 3.5 و4.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بين 7 و12 جنيها.

- تراوح الفلفل الصوب بين 6 و8 جنيهات.

-تراوح سعر الفلفل الحار بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد.

-تراوح الفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها.

- الجزر وصل سعره إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا سعر الكيلو الواحد منها 3.5 جنيه.

- السلة وصلت إلى 7 جنيهات.

- تراوح الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيها.