أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 8-5-2022

البطيخ من الفواكهة التي ظهرت في الأسواق خلال الأيام الماضية بكثرة والتي اختلف سعرها حسب وزن الواحدة منها، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة بشكل يومي لمعرفة تراوح أسعارها في الأسواق قبل شرائها، إذ أنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له التي يحتاجها خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

واليوم الأحد الموافق 8 مايو، في إطار متابعة تقديم كل ما يحتاجة القراء، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

منذ مطلع اشلهر الجاري وأسعار الفاكهة سجلت في السوق المحلية استقرارا ملحوظا، لتحافظ على نفس أسعارها وجاءت كما يلي:

- بلغ متوسط سعر الكنتالوب نحو 10 جنيهات.

- ووصل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- سجل سعر الفراولة اليوم نحو 7 جنيهات.

- ووصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- ووصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيهًا.

- ووصل سعر الجوافة اليوم، إلى 9 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور كما يلي:

- تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر البرتقال الصيفي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، بينما أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

وبلغ سعر البرقوق نحو 22 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكنتالوب بين 7 و11 جنيهات.

وتراوح سعر الخوخ بين 10 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر التفاح الجولدن بين 16 و20 جنيهًا، والتفاح السوري اللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيهًا.

- وتراوح سعر بطيخة حبة وزن بين 8 و10 كيلو بين 16 و60 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراولة نحو 4 إلى 6 جنيهات.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيوي نحو 19.5 جنيه.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.