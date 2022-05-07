رئيس التحرير

محمود مسلم

«النواب» يدين الحادث الإرهابي في سيناء: لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم

كتب:

ولاء نعمه الله
08:02 م | السبت 07 مايو 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

نعى مجلس النواب، رجال قواتنا المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

إرهاب أسود جهول

ويؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

المجلس يدعم القوات المسلحة والشرطة

ويعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه.

اقرأ المزيد:

انعقاد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس النواب بجامعة سوهاج غدا

جامعة سوهاج تستضيف نموذج محاكاة مجلس النواب السبت 7 مايو

120 طلب إحاطة وسؤال لوزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب الثلاثاء

عاجل.. مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.