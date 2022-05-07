«النواب» يدين الحادث الإرهابي في سيناء: لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم

نعى مجلس النواب، رجال قواتنا المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

إرهاب أسود جهول

ويؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

المجلس يدعم القوات المسلحة والشرطة

ويعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه.