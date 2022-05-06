انعقاد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس النواب بجامعة سوهاج غدا

تعقد جامعة سوهاج غدا السبت، الجلسة الختامية للنسخة الأولى من نموذج محاكاة مجلس النواب المصري، تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وينظم المحاكاة أسرة طلاب من أجل مصر، تحت رئاسة الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

المشاركون في الجلسة الختامية للمحاكاة مجلس النواب

يأتي ذلك بمشاركة وحضور لفيف من القيادات البرلمانية، حيث سيشارك بالجلسة أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والمهندس ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، واللواء محمد مصطفى، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج.

توقيت انعقاد الجلسة الختامية للمحاكاة مجلس النواب بجامعة سوهاج

وتعقد الجلسة الساعة 12 ظهرا في المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، ويشارك بها طلاب أسرة «طلاب من أجل مصر»، وكذلك العديد من طلبة الجامعة، واستمرت المحاكاة لثلاثة أشهر.

موعد اختبارات جامعة سوهاج

وفي إطار آخر، أعلنت جامعة سوهاج عن إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بالجامعة، مع تطبيق نظام الاختبار الإلكتروني على عدد من كليات جامعة سوهاج، على أن يطبق ذلك النظام على كل الكليات بداية من العام القادم.