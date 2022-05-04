120 طلب إحاطة وسؤال لوزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب الثلاثاء

خصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة 120 طلب إحاطة وسؤال واقتراح برغبة مقدمة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، منها 43 حول عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات.

مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع

ويناقش مجلس النواب فى جلسته يوم الثلاثاء المقبل 16 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وطلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

ويجيب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات، وإنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظات.

قانون التصالح على مخالفات البناء

ويجيب وزير التنمية المحلية فى هذه الجلسة أيضا على 16 طلب إحاطة وعدد من الأسئلة عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.

ويناقش 4 طلبات إحاطة وطلبي مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وسياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وسياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة.

ويشهد مجلس النواب، مناقشة طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

قانون تنظيم انتظار المركبات

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول، وكذلك سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية.