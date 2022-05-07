مقتل سائق «توك توك» على يد خاله في الإسماعيلية بسبب 400 جنيه

لقي شاب في العشرينيات من العمر، مصرعه اليوم السبت إثر تعرضه لضرب مبرح واعتداء بآلة حادة على يد خاله في محافظة الإسماعيلية بسبب خلاف مادي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وفاة شاب يدعي «خالد.م.ع» 29 سنة ومقيم بقرية أبوعطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بعد قضائه عدِة أيام في المستشفي في حالة حرجة.

مقتل شاب على يد خاله بسبب 400 جنيه

تعود الواقعة إلى تلقي مباحث مركز الإسماعيلية بلاغًا من سيدة يفيد اعتداء خالها على شقيقها في منزله بقرية أبو عطوة بسبب خلاف مادي، وأصابه بعدِة إصابات بالغة نُقل على إثرها إلى مستشفي «أبو خليفة للطوارئ».

وقالت شقيقة المجني عليه ويعمل سائق توك توك، إن الخلاف نشب بين شقيقها وخالهما بسبب خلاف مادي سابق، إذ استلف شقيقها مبلغ 400 من الخال ووعده برده: «شقيقي لديه إعاقة في يده وقدمه وخالي اعتدى عليه بالضرب ولم يرحمه إلى أن تعرض لنزيف داخلي نقل على اثره إلى المستشفى إلى أن توفى».

تشكيل فريق من المباحث الجنائية

وشكلت المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي لضبط الجاني، ونجحت في القبض على المتهم ويدعى «أحمد.م.ع» 37 سنة، ومقيم بنفس العنوان في مركز ومدينة الإسماعيلية بقرية أبو عطوة.

المجني عليه أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجاني، استدرج المجني عليه في منطقة زراعية واعتدى عليه بآلة حادة، محدثًا به عدة إصابات في مختلف أنحاء الجسم وجرى وضعه على جهاز تنفس صناعي ليفارق الحياة بعد دخوله المستشفى.

وقالت المصادر الطبية، إن الإصابات تنوعت في جسد المجني عليه ما بين كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وكسر في الضلوع وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.