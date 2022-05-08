أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-5-2022 في مصر

الفيلية والدبابيس والصدور المخلية منتجات من اللحوم البيضاء التي لا غنى عن إعدادها وتناولها خلال وجبات الغذاء كونها تمد الجسم بالبروتين، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية بشكل يومي وذلك بعد أن شهدت ثباتا على مدار شهر رمضان الماضي وعليه توقع البعض بعد انتهاء المخزون في المنازل تعود في الارتفاع مرة أخرى.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي وفي إطار حرصهم على ما يفيد صحتهم وشرائه وتناوله، نقدم في السطور التالية، تفاصيل أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية اليوم الأحد 8 مايو، وفق جولة في المحلات والأسواق التجارية:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وعن تفاصيل قيمة أسعار الدواجن في المحلات والأسواق التجارية الكبرى اليوم فسجلت تباينا ملحوظا، وجاءت كالتالي:

- تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الأحد بين 82 و100 جنيه.

- سجل سعر الكيلوجرام من صدور الدجاج اليوم الأحد نحو 75 جنيهًا.

- قيمة سعر الدواجن الحية التي يصل وزنها إلى 2 كيلوجرام اليوم الأحد نحو 77 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفيليه اليوم الأحد بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الدجاج اليوم الأحد بين 42 و48 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الأوراك تراوح اليوم الأحد بين 48 و52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلوجرام من الشيش طاووق اليوم الأحد بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الأحد بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتأتي أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 8-5-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، كالتالي:

- تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد بين 2.75 و3.25 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الأحد بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الكبدة اليوم

وصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيهًا، فيما سجل سعر الكيلو من القوانص اليوم نحو 67 جنيهًا.