أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-5-2022 في مصر

للراغبين في حصول الجسم على البروتين خاصة عقب عودة مختلف الوجبات بعد انتهاء شهر رمضان إلى مواعيدها الطبيعية، يمكنهم تناول الدواجن واللحوم، لذا يبحث كثيرون عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، يوضح هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية اليوم الجمعة الموافق 6 مايو، وفق جولة «الوطن» في المحلات والأسواق التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وتباينت أسعار الدواجن في المحلات والأسواق التجارية الكبرى اليوم، وسجلت التالي:

- سجل سعر الدواجن الحية، التي يصل وزنها إلى 2 كيلو جرام، 77 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفيليه بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج نحو 75 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الأوراك تراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتأتي أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة الموافق 6-5-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، كالتالي:

- سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 2.75 و3.25 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد بين 8 و12 جنيها.

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الكبدة اليوم

وصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيهًا، وسعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيهًا.