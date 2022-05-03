أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في مصر

واحدة من أهم السلع الغذائية التي يتناولها المواطنون يوميا على موائدهم هي اللحوم البيضاء بكافة مشتقاتها وأنواعها، وعليه تبحث ربات المنازل عن المنتجات المختلفة وأسعارها لشرائها، فضلا عن اهتمام أصحاب المطاعم بأسعار الدواجن اليوم لتجهيزها كوجبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تعمل المطاعم بكامل طاقتها .

وعليه تستعرض بوابة «الوطن» خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو من عام 2022 في الأسواق المختلفة حرضا من البوابة على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء والمواطنون بشكل يومي، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

- تراوح سعر كيلو الفيليه بين 90 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الكيلو من الأوراك، فتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم بين 50 و55 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج ليسجل نحو 75 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

- وصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن الحية، التي يصل وزنها إلى 2 كيلو إلى 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

وبشأن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، فإنها سجلت استقرارا منذ عدة أيام دون تغيير وأسعارها هي؛

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد بين 8 و12 جنيها.

- ووصل سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الكبدة اليوم الثلاثاء

- وشهد سعر كيلو الكبدة اليوم 85 جنيهًا، كما وصل سعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو من الفيلية الرومي ليصل إلى 140 جنيهًا.