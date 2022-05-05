أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-5-2022 في مصر

بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، عاد المواطنون إلى تناول 3 وجبات أساسية في اليوم مرة أخرى، ولكن أهم تلك الوجبات هو الغداء، إذ يحرص المواطنون على تواجد نوع من أنواع اللحوم على المائدة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية اليوم الخميس الموافق 5 مايو، وفق جولة «الوطن» في المحلات والأسواق التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وتباينت أسعار الدواجن في المحلات والأسواق التجارية الكبرى اليوم، وجاءت كالتالي:

- جاء سعر الدواجن الحية، التي يصل وزنها إلى 2 كيلو إلى 77 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو الفيليه ليتراوح بين 90 و100 جنيه.

- وتراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

- جاء سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج ليسجل نحو 75 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر الكيلو من الأوراك، فتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

وتأتي أسعار الكتاكيت اليوم الخميس الموافق 5-5-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، كالتالي:

- جاء سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 2.75 و3.25 جنيها.

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد بين 8 و12 جنيها.

- جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الكبدة اليوم

وصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيهًا، وسعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيهًا.