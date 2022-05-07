عاصي الحلاني يشعل أجواء إسطنبول في حفل غنائي ضخم.. «صور»

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا كبيرا في مدينة إسطنبول التركية لصالح الجاليات العربية هناك بعد فترة غياب طويلة عنهم.

عاصي الحلاني يصعد للحفل على نغمات متل الكذبة

الحلاني صعد للحفل على نغمات أغنيته الشهيرة متل الكذبة، والتي أكملها فيما بعد بتقديم عدد من أشهر أغنياته العربية مثل بحبك وبغار ومالي صبر وأخرى، كما رحب بكل الجاليات العربية على نغمات أغنيته الشهيرة «شفت بخدك شامية» التي ذكر فيها جميع الجنسيات العربيّة، ما لقى تفاعلاً كبيراً من قبل الساهرين.

عاصي الحلاني قدم مؤخرا أغنية مع ديانا حداد

عاصي الحلاني كان قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة التي جمعته بالفنانة ديانا حداد والتي حملت عنوان «عين القلب»، والأغنية من ألحان سليم سلامة وتوزيع غسان المرهج، وتقول كلماتها:

يتوسلك صبحي بليل أقماره

وأنه يلاقي م الغوا ويشليها

الليل يسأل نجمك وسماره

يذكر أن الحلاني كان قد طرح في العام الماضي ألبومه الغنائي كل الفصول مع شركة روتانا والذي تضمَّن 11 أغنية من بينها أغنية يقدمها مع نجله الوليد، ويتضمن الألبوم أغاني «هي حبيبي، خلص بيكفي، مغروم أه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين أجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف أنساك، وبعدو قلبي».

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني كان قد شارك مع نهاية العام الماضي فى مصر بحفلات مهرجان الموسيقى العربية وقدم حفلتين إحداهما بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية وحققت الحفلات نجاحا كبيرا.