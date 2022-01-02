عاصي الحلاني يحيي حفلا في «إكسبو 2020 دبي» 6 يناير الجاري

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لاستقبال الجمهور العربي والعالمي في حفله المقبل بمسرح اليوبيل بـ«إكسبو 2020 دبي»، 6 يناير الجاري 2022، ضمن تجهيزات تقنية عالية المستوى تليق بالحدث العالمي الذي يقام في إمارة دبي بدولة الإمارات.

عاصي الحلاني يحيي حفل رأس السنة بالأردن

ووصل الحلاني إلى دبي قادماً من عمّان، بعد إحيائه حفل رأس السنة بالأردن، ليؤكد موعده المقبل في «إكسبو 2020 دبي»، ومن المقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من أغانيه التي لاقت نجاحا كبيرا في كل مكان.

وقدم «الحلاني» في حفله الأخير، عددا من أغنياته الشهيرة؛ منها باب عم يبكي، ويا ناكر المعروف، ومالي صبر، وبحبك وبغار.

عاصي الحلاني يستعد لطرح دويتو مع ديانا حداد

ومن جهة أخرى، يحضر عاصي الحلاني لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها «ديوهات» غنائية مع عدد من المطربين.

وكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أول «ديو» منها مع الفنانة ديانا حداد التي سبق وقدم معها دويتو غنائي عام 2015، بعنوان روميو وجوليت.

وقال الحلاني: «خلال الفترة الجاية بحضر ديو غنائي جديد لأول مرة بكشف عنه وهي أغنية هتجمع بيني أنا والمطربة الكبيرة ديانا حداد اللي بحب صوتها جدا، وبحب العمل معاها، الأغنية هتكون مختلفة تماما عما قدموه خلال الفترة الماضية، واختاروا اللهجة البيضا للأغنية لتكون سهلة ويتمكن الجمهور من فهمها بسهولة».