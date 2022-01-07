الفنان عاصي الحلاني يشعل أجواء مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 بدبي

على وقع الأنغام اللبنانية وإيقاعات الدبكة، أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح حديقة اليوبيل، ضمن سلسلة سهرات إكسبو الفنية التي ينظمها المنتج والمخرج صلاح الياسري بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، وقدم وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور باقة من أشهر أغانيه اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية، وافتتح الحفل بأغنية «بحبك وبغار»، ثم تنقّل بين أغنياته القديمة والجديدة، والتي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، وأخذ محبّوه يردِّدون معه كلماتها التي يحفظونها عن ظهر قلب.

عاصي الحلاني يدعو ابنه الوليد للغناء على المسرح

وكان الحلاني، أعلن أثناء الحفل عن مفاجأته بدعوة ابنه «الوليد الحلاني»، إلى خشبة المسرح، وقدم معه دويتو «منين الله بعتلي ياك»، ثم طلب من الجمهور أن يقدم معه أغنية أخرى، فكانت «يا طيور بالعالي»، وتفاعل معهما الحضور بشكل لافت جداً، ليكمل بعدها عاصي وصلته الغنائية بنجاح كبير.

عاصي الحلاني: شكرا لدولة الامارات منارة الفن

وأعرب عاصي الحلاني عن فخره وسعادته بأن يشارك بإحياء حفل في هذا الحدث العالمي الأبرز، وأن يقف على خشبة مسرح اليوبيل الضخم متعاوناً مع الياسري للإنتاج، وقال: «شكراً لدولة الإمارات منارة الفن، وشكراً لدبي وللقائمين على إكسبو 2020 دبي الذين يهتمّون بأدق التفاصيل لتنفيذ سلسلة من أهم الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم»، وتمنّى أن تظل دولة الإمارات دائماً وطن الفرح والسلام والتطوّر والإبهار.

ومن جهته، أكد المنتج صلاح الياسري سعادته بالنجاح المستمر لحفلاته العربية الذي ينظمها بالتعاون مع «إكسبو 2020»، وقال في بيان: «أجمل ما في هذه الحفلات النجوم الذين يشاركون بها، والجمهور الحاضر المتعطش للفرح وتفاعلهم الملفت»، شاكراً الفنان عاصي الحلاني وإدارته على مساهمتهم في نجاح حفل مساء الخميس 6 يناير 2022، وعلى كل الجهود المبذولة من أجل إخراج هذا الحفل بالشكل العالمي، مؤكداً شكره لفريق عمله في «الياسري للإنتاج الفني»، على جهدهم أيضاً الواضح في تنظيم الحفلات، واعداً بمزيد من الحفلات الغنائية العربية.