عاصي الحلاني بعد مشاركته بحفل رأس السنة: «التزمت بعملي رغم جراح فراق شقيقتي»

كشف الفنان عاصي الحلاني، خلال لقائه في برنامج «ET» بالعربي، عن السبب الرئيسي الذي دفعه للمشاركة بحفلات رأس السنة، رغم أنه لم يمر وقتا طويلا على وفاة شقيقته، فذكر أن الدافع الأساسي هو الالتزام بالعقود والاتفاقات.

وتابع:«هناك فنادق قامت بترتيباتها، وعدم مشاركتي، تسبب خسارة لآخريين، ونعم مازال الحزن بالقلب، لكن هناك لقمة عيش لأشخاص يمكن أن تسبب بوقفها أو ضررهم، لذا التزمت بعملي رغم جراح فراق شقيقتي».

وفاة شقيقة عاصي الحلاني

منذ أيام، توفيت شقيقة عاصي الحلاني، حياة الحلاني، البالغة من العمر 65 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ودفنت في مقابرالعائلة بقرية تحمل لقب الأسرة «الحلانية» البقاعية شمالي شرق لبنان، ضمن مأتم عائلي خاص، تحسبا من وباء كورونا.

عاصي الحيلاني يحتفل مع الجمهور بعام 2022

وبعد أيام قليلة، صعد الفنان عاصي الحلاني على مسرح فندق «لو رويال»، في عمّان بإيجابية، واحتفل مع الجمهور بحلول العام الجديد 2022، موضحًا خلال لقائه مع ET بالعربي سبب عدم إعتذاره عن الحفل، كما شاركت ابنته ماريتا الحفل.

ومن جانبه، يعاصر الفنان كاظم الساهر نفس الموقف، الذي مر به عاصي الحلاني، إذ من المفترض أن يحيي الأول حفلات دبي يوم 14 يناير برفقة نجوى كرم، ولكن توفي شقيقه صباح اليوم.