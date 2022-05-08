ضبط سيارة بملصقات شرطية مزيفة بالسويس «أوقع بها مقطع تيك توك»

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة السويس من ضبط سيارة ملاكي تم لصق ملصقات عليها وتغيير شكلها الخارجى على هيئة تحاكى السيارة التابعة للشرطة بكتابة كلمة بوليس باللغة الإنجليزية وتركيب سرينة تشابه تلك المستخدمة فى سيارات الشرطة

رصد من خلال مقطع فيديو سيارة تشابه سيارات الشرطة

وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمحافظة السويس من خلال متابعة ورصد مقطع فيديو على تطبيق ( تيك توك ) الإلكترونى ظهرت من خلاله سيارة بدون لوحات معدنية تم تغيير شكلها الخارجى بشكل جلعلها تشابه وتحاكى سيارارت الشرطة بالإضافة إلى تجهيزها بسرينة تشبه سرينة وألات تنبيه سيارات الشرطة ، حيث تم رصد السيارة من خلال الفيديو المنشور مدون عليها كلمة (بوليس ) باللغة الإنجليزية أثناء خروجها من إحدى محلات تجهيز السيارات بنطاق حى الأربعين .

مباحث المرور تفحص الفيديو وتحدد السيارة

وبفحص الفيديو المنشور على التطبيق الإلكترونى من خلال إدارة ومباحث مرور السويس تحت إشراف العميد عمر أنور مدير إدارة المروربالسويس، تم تحديد السيارة الموجودة بمقطع الفيديو وتبين أنها ملك أحد الأشخاص يبلغ من العمر 19 سنة يعيش تحت ولاية والده ومقيم بمحافظة السويس .

ضبط صاحب السيارة وملاك محل تجهيزات السيارات

وبتقنين الإجراءات القانونية تم تم ضبط الشخص والسيارة لمشار إليها حيث تبين من خلال التحقيقات، قيام صاحب السيارة بإجراء التعديلات علي شكلها الخارجى، وإضافة ملصقات تحمل كلمة (بوليس) بالللغة الإنجليزية، تشابه المكتوب على السيارات التابعة للشرطة، على جانبي السيارة وباب الشنطة الخلفى، وأن السيارة مجهزة بآلة تنبيه (سرينة) مخالفة، وذلك بإحدى محلات تجهيز السيارات بنطاق حى الأربعين ملك شخصين تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة وتجهيز السيارة بالملصقات التى تم ضبطها بكلمة ( بوليس) والسرينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة للتحقيق فى الواقعة مع التحفظ على السيارة المضبوطة بإدارة مرور السويس.