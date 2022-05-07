بعد «فيديو الضرب».. الأمن يلقي القبض على منتحل صفة ضابط الشرطة وصاحب السيارة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى خلاله اعتداء ضابط شرطة بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

إخواني هارب يروج لفيديو المتهم.. انتحل صفة ضابط يحمل جنسية دولة عربية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه، وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتبين أنه استعان بالشخص الذي ادعى أنَّه ضابط شرطة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) وذلك للانتقام من زوج شقيقته -المعتدى عليه بمقطع الفيديو- لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفياً وقيامه ابتزازها.

أحد المتهمين انتقم لشقيقته.. تزوجت عرفيا وتعرضت للابتزاز

وحسب التحريات، نشر المتهم مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بالضحية، كما تبين أنَّ الإخواني الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو، ادعى كذبًا بأن المذكور ضابط شرطة مصري رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف تروّيج الشائعات الكاذبة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.