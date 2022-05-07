مهن لن يُسمح للمصريين أو غيرهم العمل بها في السعودية بداية من غد

بداية من غد الأحد سيبدأ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بقصر العمل في مجموعة من المهن على المواطنين السعوديين فقط، وبالتالي لن يكون للمصريين الموجودين في المملكة أو غيرهم من العمالة الوافدة العمل فيها في إطار توجه المملكة لـ«سعودة» بعض المهن والوظائف.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السعودية بسعودة بعض المهن والوظائف إذ سبق وطبق هذا القرار في عام 2020 على بعض المهن منها على سبيل المثال مخلصو الجمارك ووظيفة الكاشير ووظيفة أمين الصندوق وغيرهم، كما ألغت المملكة نظام الكفيل.

اقتصار التوظيف للسعوديين فقط في هذه المهن يوفر 20 ألف فرصة عمل

وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية، في تقرير اليوم، أن القرار بسعودة تلك المهن يعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وسيطبق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وينطبق على جميع شركات القطاع الخاص.

وذكرت الصحيفة أن القرار الذي سيطبق بداية من غد الأحد سيوفر 20 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات السعوديات، علما أن بعضا من تلك المهام تم تحديد حد أدنى للأجور فيها مثل مهنة الترجمة وأمناء المخزون والذي سيبلغ 5 آلاف ريال سعودي.

أسباب اقتصادر العمل على السعوديين في هذه المهن دون غيرهم

وحول أسباب هذا القرار، قالت الصحيفة السعودية إن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير بيئة عمل محفزة ومناسبة للمواطنين والمواطنات في المملكة.

كما يهدف القرار إلى توسيع دائرة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل، وهي الخطة التي تعمل عليها الرياض منذ فترة، واتخذت في سبيل ذلك مجموعة من القرارات.

المهن التي يشملها قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أما عن المهن التي يشملها قرار الوزارة فهي 4 مهن ذكرتها صحيفة عكاظ على النحو التالي:

- مهنة الترجمة.

- مهنة إدخال البيانات.

- مهنة السكرتارية.

- مهنة أمناء المخزون.