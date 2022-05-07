السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه بغرب سيناء

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وذلك بعد هذا الحادث الإرهابي الذي تسبب في استشهاد ملازم و10 جنود.

الرياض تتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا

كما ثمنت السعودية جهود القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وتقدمت الرياض بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مساء اليوم، الهجوم الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء.

هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه بغرب سيناء

وقامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة بسيناء.

وأكدت القوات المسلحة، استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.