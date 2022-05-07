طارق العوضي عن لجنة العفو الرئاسي: نسعى لبناء دولة ديمقراطية

تقدم المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بخالص العزاء في شهدائنا الذين تصدوا لمحاولة إرهابية وقعت في سيناء، قبل قليل، لافتا إلى أن كل المحاولات الإرهابية تأتي في سياق محاولة زعزعة واستقرار الوطن، وهي محاولات مستمرة من الإرهاب الغاشم إلينا.

العوضي: إخلاء سبيل 41 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إخلاء سبيل 41 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي قبل عيد الفطر كانت بادرة طيبة ومطمئنة من قبل كل المدعوين على حفل إفطار الأسرة المصرية، وفيه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تمد أيديها للجميع لأننا نسعى لبناء دولة ديمقراطية.

وواصل قائلا: «هاخد من كلمة الرئيس أن الوطن يتسع لنا جميعا، وكنا نتمنى أن يتسع بنا الوطن من قبل، ولكن الرئيس قد أكد على ذلك مؤخرا، حيث إن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وكنا نتمنى أن نستمع لتلك الجملة منذ زمن، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي».

وأوضح أن كل المعارضين يجوز لهم أن يختلفوا مع النظام بشرط أن تكون المعارضه تقف على أرضية وطنية وأرضية تخص صالح ومستقبل الوطن، لافتا إلى أن البعض يحاول التسويق بأن اللجنة تملك إصدار قرارات العفو، وهو كلام غير صحيح، «العفو ضد الصادر ضدهم أحكام قضائية فهي من سلطة الرئيس السيسي، أما عن المحبوسين احتياطيا فتملك النيابة العامة شأن خروجهم».

وتابع: «دورنا هو إعادة دراسة الملفات وطلبات الإفراج مرة أخرى، واللجنة لديها توجيه بالاهتمام بالحالات الإنسانية، ولن تساهم اللجنة أو تقدم طلبات بالعفو عمن شاركوا في أعمال عنف أو التعدي على المنشآت العامة، حيث إن ذلك هو خط أحمر، ولكن فما دون ذلك فحق الرأي والوقفات الاحتجاجية أمرهم متروك للعفو الرئاسي».