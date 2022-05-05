عضو بلجنة العفو الرئاسي: سنرسل رسالة طمأنة لكل من يشكك في عملنا

كشف المحامي طارق العوضي وعضو لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، ودورها الفترة المقبلة، قائلا: إن كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية رائعة، خاصة عندما أكد أن «الوطن يتسع للجميع».

استباقية الدولة في اتخاذ القرارات

أضاف «العوضي»، خلال لقاء على شاشة قناة EXTRA NEWS، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، «أنا شايف كلمة الرئيس من موقع المعارضة، بعد إخلاء سبيل عدد من الشباب، والدعوة إلى الحوار الوطني يدل على استباقية الدولة في اتخاذ القرارات».

مستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية

قال عضو لجنة العفو الرئاسي، إننا سنرسل رسالة طمأنة للجميع، لكل من يشكك في عمل اللجنة، مشيرا إلى أنه مستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية، لمن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

المعيار الأساسي للعفو

أوضح أن المعيار الأساسي، أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو التحريض عليها، لا يخضع لمعايير لجنة العفو الرئاسي.

مجموعة آليات

وأكد أنه جرى وضع مجموعة من الآليات والمعايير، للتواصل مع اللجنة، من أجل اتخاذ إجراءات سريعة في ملف العفو الرئاسي.